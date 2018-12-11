G.Saray, F.Bahçe ve Trabzonspor PFDK'da

Disiplin Sevkleri, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklandı.

İşte yapılan açıklama:

TRABZONSPOR

TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 08.12.2018 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GALATASARAY

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 08.12.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/5. ve 13/8. maddesi ile 14/2 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

FENERBAHÇE

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 09.12.2018 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/5. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.