G.Saray, F.Bahçe ve Trabzonspor PFDK'da

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımlar açıklandı.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
Hukuk Müşavirliği'nce 08.10.2019 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
FENERBAHÇE
FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 04.10.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ANTALYASPOR A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatı'nın 8/8 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
GALATASARAY
GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 05.10.2019 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
TRABZONSPOR
TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 06.10.2019 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
BAŞAKŞEHİR
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Kulübü'nün 06.10.2019 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Süper Lig Cemil Usta Sezonu müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.