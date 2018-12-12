G.Saray için geldiler Diyarbakır'a transfer oldular

Ndiaye'nin Galatasaray için Türkiye'ye çağırdığı ve bir süre sarı-kırmızılı takımla idmanlara da çıkan ancak teknik heyet tarafından yetersiz görülen stoper İbrahima Ciss ve forvet oyuncusu Liman Buadiane, Diyarbakırspor ile anlaştı.

NDİAYE ARACI OLDU

Senegalli stoper Ciss ve forvet Buadiane, Türkiye'deki büyük bir takıma transfer olmak için Diyarbakırspor'da büyük çaba harcayacaklarını söyledi. Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Şeyhmus Akyıl ise 2 futbolcunun transferinde büyük katsı olan Ndiaye'ye teşekkür etti.

Diyarbakırspor Kulüp Başkanı Şeyhmus Akyıl, "Bu iki kardeşimiz bir süre Galatasaray ile antrenmanlara çıkmış ama onları yeterli bulmamışlardı. Eski yöneticimiz Aydın İldiz beni arayarak durumu anlattı. Ndiaye'nin bu futbolcuları Diyarbakırspor'a almamız durumunda masraflarını kendisinin ödeyeceğini iletti. Biz de aldık, Diyarbakır'a getirdik. Adamlar çok iyi futbolcular. Buradaki bütün masraflarını biz karşılayacağız. Alacaklarını ise Ndiaye menajerleriyle konuşup halletmiş." dedi.

İKİ FUTBOLCU DA 3 BÜYÜKLERİ İSTİYOR

19 yaşındaki Stoper İbrahima Ciss ise Senegal Elite Food Clup forması giydiğini belirterek, "Ndiaye benim arkadaşım. O'nun sayesinde İstanbul'a, Galatasaray'a geldik. Sonra menajerimiz bizi Diyarbakırspor'a götüreceğini söyledi. Eski bir Süper Lig takımının düştüğü noktayı, sonra buradan yeniden eski günlere gelmek için verdiği mücadeleyi anlattı. Heyecanlandım. İnşallah ben de burada kendimi gösterip Galatasaray, Beşiktaş veya Fenerbahçe'ye transfer olurum" şeklinde konuştu.

24 yaşındaki forvet oyuncu Liman Buadiane de, Diyarbakır'da kendini göstererek, Türkiye'deki büyük takımlardan birine transfer olmayı hedeflediğini söyledi. Buadiane, "Benim hedefim kendimi burada göstermek ve Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe veya Beşiktaş gibi bir takıma transfer olmak. Burada çok goller atacağım ve kendimi göstereceğim. Ben goller atarken de Diyarbakırspor şampiyon olacak" ifadelerini kullandı.