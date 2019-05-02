G.Saray için Tolga Zengin iddiası

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da Muslera'ya alternatif olarak düşünülen isim Tolga Zengin.

TERİM ALINMASINI İSTEDİ

Fatih Terim'in raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılı yönetim, Muslera'nın yanına deneyimli bir kaleci arıyor. Beşiktaş'ın devre arası kadro dışı bıraktığı Tolga Zengin, Terim'in kale için öncelikli tercihi.

Hem tecrübesi hem de serbest statüde olması avantaj olarak görülüyor. İlerleyen yaşına rağmen hala formda olan Muslera'nın zaman zaman dinlenmesi için deneyimli bir isim arayan Fatih Terim, Tolga'nın adını yönetime verdi.

Ancak sarı-kırmızılı taraftarlar Tolga Zengin ismine pek sıcak bakmıyor. Basında çıkan iddialara tepki gösteren taraftarlar, Tolga'nın yerine genç bir isme şans verilmesini istiyor.