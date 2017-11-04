Aykut Kocaman'dan istifa sinyali

Spor Toto Süper Ligi'nin 11. haftasında Osmanlıspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekibin 89. dakikada attığı golle 1-1 sona eren maç sonrası sarı-lacivertliler lider Galatasaray'ın tam 9 puan gerisine düşmüş oldu.

PUAN FARKI SUNİ DEMİŞTİ

Galayasaray derbisi öncesi puan farkının suni olduğunu ve ilerleyen haftalarda sarı-kırmızılıları yakalayacağını söyleyen Aykut Kocaman'ın öngörüsü tutmadı.

Kocaman, "İki taraf açısından da bakıldığı zaman suni bir puan farkı var şu an. Kapasiteleri şimdi göreceğiz. Galatasaray, ligi büyük ihtimalle üstte bitirecek 4 takımla oynayacak. Aynı şekilde giderlerse o zaman saygı duyacağız." demişti.

Ezeli rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalan Fenerbahçe daha sonra oynadığı maçlarda toplam 4 puan kaybetti.

İSTİFAYI İMA ETTİ

Maç sonrası konuşan Aykut Kocaman"Ciddi bir başarısızlık var, hiçbir tarafa çekmeye gerek yok. Bunun sorumlusu ve faturası olacaktır. Kendi adıma gerekeni yapacağım. Bunun bir faturası var. Kendi adıma gereğini yapacağım. Fenerbahçeliler rahat olsun" dedi.

Puan durumu: