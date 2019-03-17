G.Saray ile F.Bahçe Douglas'ın peşinde

Galatasaray ile Fenerbahçe, bir transferde daha karşı karşıya geldi.

Sivasspor'un Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Douglas, ortaya koyduğu performansla devlerin dikkatini çekmeyi başardı.

Sezon sonunda serbest kalacak olan Brezilyalı sağ bekin alınmasını isteyen Fatih Terim, Ersun Yanal engeline takıldı.

Oyuncunun menajeriyle görüşecek olan sarı-lacivertli yönetim, 28 yaşındaki futbolcuyu transfer ederek hem sağ bek bölgesindeki sorunu çözmeyi hem de ezeli rakibine çalım atmayı planlıyor.

Douglas'ın hangi takımı seçeceği merak konusu...