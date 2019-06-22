G.Saray, İrfan Can için F.Bahçe'ye rakip oldu

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig, planlarını gelecek yıllarda değişmesi planlanan yabancı kuralına göre yapıyor. Bu yüzden kaliteli yerli futbolcuları şimdiden almak için kıyasıya bir yarış yaşanıyor.

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

Fenerbahçe, Başakşehir'den Emre Belözoğlu'nu transfer ettikten sonra Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci ve Mert Günok'u da gündemine aldı. Sarı-lacivertlilere İrfan transferinde rakip olan takım ise Galatasaray oldu.

Başkan Ali Koç, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşmesinde İrfan Can Kahveci için 5 milyon euroluk teklif yaptı. Fatih Terim'in isteği üzerine milli futbolcu için devreye giren Galatasaray fiyat yükseltti.

Sarı-kırmızılı takım 23 yaşındaki futbolcu için 5.5 milyon euroyu gözden çıkardı ve teklifini Başakşehir'e iletti.

Ndiaye'nin Stoke City'ye dönmesi sonrası transfer yapmayan Galatasaray'ın İrfan Can Kahveci'de ısrarcı olduğu öğrenildi.

Geride bıraktığımız sezon 38 maçta çıkan İrfan Can 4 gol 5 asist yapmıştı.