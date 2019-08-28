G.Saray, Luyindama için Maicon'u satacak

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ı en çok zorlayan konu Finansal Fair Play anlaşması.

MAİCON'U ÖNERDİLER

Bu kural kapsamında transfer yapabilmesi için oyuncu satması gereken sarı-kırmızılı kulüp, şu aşamada 2.5 milyon euro ekside. Transfer dönemi kapandığında artıda olamaması durumunda Luyindama'yı Şampiyonlar Ligi kadrosuna yazamaycak olan Galatasaray, kaynak bulmaya çalışıyor.

Diagne'yi satmak için yoğun mesai harcayan ancak başarılı olamayan Cimbom, çareyi Maicon'u elinden çıkarmakta buldu.

Şubat ayında Al-Nasr'a 1.7 milyon euroya kiralanan oyuncu için, Suudi Arabistan ekibine futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmaları yönünde bir teklif yapıldı.

Galatasaray, Brezilyalı stoperin satışından en az 2.5 milyon euroluk gelir bekliyor. Maicon bu fiyata satılırsa sarı-kırmızılı takımın FFP anlaşmasına yönelik bir sorunu kalmıyor. Luyindama'nın UEFA listesine yazılmasının önündeki engel de kalkmış olacak.