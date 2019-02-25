G.Saray maçına bilet alamayan Hataylılar isyan etti

Antakya Atatürk Stadyumu’nda 27 Şubat Perşembe günü oynanacak olan Hatayspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçı öncesi biletler sabah saatlerinde satışa çıkarıldı.
YÖNETİM İSTİFA SLOGANLARI
Uzun kuyrukların oluştuğu Passolig gişesi önünde biletlerin tükendiğini öğrenen taraftarlar, yönetime tepki gösterdi. Taraftarlar biletlerin satışa çıkmadan karaborsaya düştüğünü, 10 TL'lik biletlerin 100 TL'ye satıldığını ifade etti.
Hatayspor taraftarlarının bilet tepkisi - İZLE
Yönetimi istifaya çağıran Hataysporlu taraftarlar, "Burada soygunculuk yapılıyor." şeklinde konuştu.
Uzun süre stat ve gişe etrafında sloganlar atan taraftarlar, polisin iknası üzerine dağıldı.