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G.Saray maçına bilet alamayan Hataylılar isyan etti

Hatayspor-Galatasaray maçı biletleri kısa sürede tükendi. Bunun üzerine Hataysporlu taraftarlar da yönetime tepki gösterdi.

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Antakya Atatürk Stadyumu’nda 27 Şubat Perşembe günü oynanacak olan Hatayspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçı öncesi biletler sabah saatlerinde satışa çıkarıldı.

YÖNETİM İSTİFA SLOGANLARI

Uzun kuyrukların oluştuğu Passolig gişesi önünde biletlerin tükendiğini öğrenen taraftarlar, yönetime tepki gösterdi. Taraftarlar biletlerin satışa çıkmadan karaborsaya düştüğünü, 10 TL'lik biletlerin 100 TL'ye satıldığını ifade etti.

Hatayspor taraftarlarının bilet tepkisi - İZLE

Yönetimi istifaya çağıran Hataysporlu taraftarlar, "Burada soygunculuk yapılıyor." şeklinde konuştu.

Uzun süre stat ve gişe etrafında sloganlar atan taraftarlar, polisin iknası üzerine dağıldı. 

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