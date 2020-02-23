G.Saray mağlubiyeti sonrası F.Bahçe taraftarı çıldırdı

Galatasaray sezonun 23.hafta maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenerken sarı lacivertli takımın, 20 yıllık yenilmezlik serisini sona erdirdi.

Fenerbahçe taraftarı için Galatasaray'a karşı Ülker Stadı geçilmez kale olarak görülüyordu.

FENERBAHÇE TARAFTARI ÇILDIRDI

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinden sonra tribünlerde koltuklar havaya uçuştu. Bir taraftarın ise kafasını sürekli koltuğa vurması, Galatasaray taraftarı tarafından sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yerini aldı.

F.Bahçe taraftarı sinirden kafasını koltuğa vurdu İZLE