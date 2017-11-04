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G.Saray Mesut Bakkal'ı da yanılttı

Gençler'i 5-1 yenen G.Saray, Sudumica, Bülent Uygun ve Samet Aybaba gibi maç öncesi çok ümitli olduğunu söyleyen Mesut Bakkal'ı yanılttı.

G.Saray Mesut Bakkal'ı da yanılttı
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Lider Galatasaray, maç öncesi iddialı konuşan bütün hocaları pişman etmeye devam ediyor.

"KOMANDOLAR GİBİ OYNAYACAĞIZ"

Ligin ilk haftasında Galatasaray'a konuk olan Kayserispor'da teknik direktör Sudumica maç öncesinde; "Kayserispor oraya komandolar gibi çıkacak. Onları öldürüp geri gelecek." demişti ancak maç ev sahibi ekip Galatasaray'ın 4-1 üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

BÜLENT UYGUN YENİ TAKTİK DENEDİ

Galatasaray'ın ikinci haftadaki rakibi ise Bülent Uygun'un çalıştırdığı Osmanlıspor'du. İddialı açıklamalarıyla tanınan Uygun; "Dan Dan Dan değil. Tik tak tak tik… Futbolcu kardeşlerimizle yeni bir oyun anlayışını sergilemeye çalışacağız. Galatasaray’ın gücünü biliyoruz ama kazanacağız" şeklinde konuşmuştu. Başkentte kazanan 3-1'lik skorla yine Galatasaray olmuştu.

"60'DAN SONRA BİTİYORLAR"

Sarı-kırmızılıları ilk 2 haftada izlediğini ve çözdüğünü belirten Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba da galibiyete inananlardandı ancak o da kazanamadı.

Aybaba maç öncesinde; "Galatasaray'ın zaaflarını not ettik. Tudor'un takımı 60'ıncı dakikadan sonra düşüyor. " ifadelerini kullanmıştı. 

Galatasaray, Sivasspor'u Arena'da 3-1 yenerken, Aybaba'nın analizinin tam tersi şekilde 60. dakikadan sonra 2 gol attı.

SON KURBAN MESUT BAKKAL

Lider Galatasaray'ın son kurbanı Mesut Bakkal oldu.

Bakkal, karşılaşma öncesi maçtan çok ümitli olduğunu söylemişti ancak G.Saray rakibini 5-1 yenerek iddialı konuşan bir hocayı daha pişman etmiş oldu.

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