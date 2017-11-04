G.Saray Mesut Bakkal'ı da yanılttı

Lider Galatasaray, maç öncesi iddialı konuşan bütün hocaları pişman etmeye devam ediyor.

"KOMANDOLAR GİBİ OYNAYACAĞIZ"

Ligin ilk haftasında Galatasaray'a konuk olan Kayserispor'da teknik direktör Sudumica maç öncesinde; "Kayserispor oraya komandolar gibi çıkacak. Onları öldürüp geri gelecek." demişti ancak maç ev sahibi ekip Galatasaray'ın 4-1 üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

BÜLENT UYGUN YENİ TAKTİK DENEDİ

Galatasaray'ın ikinci haftadaki rakibi ise Bülent Uygun'un çalıştırdığı Osmanlıspor'du. İddialı açıklamalarıyla tanınan Uygun; "Dan Dan Dan değil. Tik tak tak tik… Futbolcu kardeşlerimizle yeni bir oyun anlayışını sergilemeye çalışacağız. Galatasaray’ın gücünü biliyoruz ama kazanacağız" şeklinde konuşmuştu. Başkentte kazanan 3-1'lik skorla yine Galatasaray olmuştu.

"60'DAN SONRA BİTİYORLAR"

Sarı-kırmızılıları ilk 2 haftada izlediğini ve çözdüğünü belirten Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba da galibiyete inananlardandı ancak o da kazanamadı.

Aybaba maç öncesinde; "Galatasaray'ın zaaflarını not ettik. Tudor'un takımı 60'ıncı dakikadan sonra düşüyor. " ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray, Sivasspor'u Arena'da 3-1 yenerken, Aybaba'nın analizinin tam tersi şekilde 60. dakikadan sonra 2 gol attı.

SON KURBAN MESUT BAKKAL

Lider Galatasaray'ın son kurbanı Mesut Bakkal oldu.

Bakkal, karşılaşma öncesi maçtan çok ümitli olduğunu söylemişti ancak G.Saray rakibini 5-1 yenerek iddialı konuşan bir hocayı daha pişman etmiş oldu.