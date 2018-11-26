G.Saray, Moskova maçı hazırlıklarını sürdürdü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, Lokomotiv Moskova ile karşılaşacak olan Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü.
GALATASARAY TAKTİK ÇALIŞTI
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışması yaptığı bildirildi.
Karşılaşma için yarın Moskova'ya gidecek sarı-kırmızılı takım, saat 18.30'da maçın oynanacağı Lokomotiv Stadı'nda yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak. Antrenmandan önce Fatih Terim ve bir futbolcunun katılımıyla basın toplantısı düzenlenecek.