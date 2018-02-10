G.Saray Müfit Erkasap’la anlaştı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı kırmızılı takımın alt yapısı için beklenen hamleyi yaptı.
Galatasaray Futbol Akademisi’nin geçmişte olduğu gibi yeniden futbolcu fabrikası haline dönüşmesini isteyen Fatih Terim, Ali Yavaş’tan sonra A Milli Takım’da birlikte çalıştığı Müfit Erkasap’ı da kadroya dahil etti.
Galatasaray’da Hasan Şaş, Claudio Taffarel ve Ümit Davala’nın Terim’in yardımcıları olmasının ardından Johan Elmander de teknik heyete katılmıştı.
Sarı-Kırmızılılarda Necati ve Gökhan Zan ise futbolcu-rakip izleme komitesinde yer alacak.