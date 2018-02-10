G.Saray Müfit Erkasap’la anlaştı

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Yaser Abdullah'tan kendi kalesine harika gol

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Tamer Tuna: Trabzonspor karşısında çok değerli 1 puan aldık

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Şenol Güneş Mevlana'dan alıntı yaptı

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1 Fikret Orman'ın erteleme önerisine TFF'nin bakışı Şu ana kadar gelen erteleme taleplerinin hepsini geri çeviren TFF'nin, Fikret Orman'ın önerisine de aynı şekilde cevap vermesi bekleniyor.

2 Aziz Yıldırım hoca oluyor Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Üniversitesi'ni kurduktan sonra spor yöneticiliği dersi verecek.

3 Ronaldo: 20 yaşında yaptıklarımı artık yapamıyorum Bu sezon ligde sadece 8 gol atabilen Ronaldo, artık yaşlandığını ve 20 yaşındaki becerilerine sahip olmadığını söyledi.

4 Galatasaray'da kayyum tehlikesi 116.9 milyon TL zarar ettiğini açıklayan Galatasaray Kulübü, kayyum tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

5 Aykut Kocaman'ın istediği 3 genç Takımı gençleştirmek için çalışmalara başlayan Aykut Kocaman, Gentli Peter Olayinka, Glasgow Rangerslı Alfredo Morelos ve Kızılyıldızlı Milan Pavkov'un alınmasını istedi.

6 Abdullah Avcı'nın hücum planı Pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, rakibini Hasan Ali Kaldırım'ın olduğu bölgeden vurmayı planlıyor.

7 Nagatomo: Eskiden Galatasaray'ı tutuyordum Küçükken Galatasaray'ı tuttuğunu söyleyen Japon sol bek Nagatomo, "Desteklediğim takıma transfer olduğum için çok mutluyum" dedi.

8 Cedi Osman kariyer rekoru kırdı NBA'deki temsilcilerimizden Cedi Osman, ilk kez ilk 5'te sahaya çıktı. 38 dakika süre alan Osman, 16 sayı ile kariyer rekoru kırdı.

9 Fikret Orman: Bize fikstürde yardım edilmeli Beşiktaş'ın Avrupa'da Türkiye'yi temsil ettiğini söyleyen Fikret Orman, bazı maçların ertelenmesi konusunda TFF'den yardım istedi.