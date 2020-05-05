G.Saray: Mustafa Cengiz için operasyon zorunluluğu doğdu

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

“Başkanımız Sayın Mustafa Cengiz’in yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle yapılan tetkikler sonrasında bir dizi operasyon zorunluluğu doğmuştur.

Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup tedavi süreciyle ilgili gelişmeler gerektiği takdirde zaman zaman kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Kendisine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.”

MUSTAFA CENGİZ'E NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta perşembe akşamı kilo kaybı ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye kaldırılan Cengiz'in, midesinde problem olduğu belirtilmişti. Hafta sonunu evinde geçiren Cengiz, bu hafta tekrar hastaneye yatırılmıştı.

