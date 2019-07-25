G.Saray, Onyekuru için Ozornwafor'u gönderecek

Sarı-kırmızılı ekibin deneyimli teknik adamı Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun yeniden kiralanması yönünde rapor verdi.

OZORNWAFOR'UN YERİNE ONYEKURU

Galatasaray'ın 22. şampiyonluğunda 16 gol 4 asistlik katkı ile başrol oynayan Nijeryalı Onyekuru için Everton'la yeniden görüşmelere başlandı.

Babel-Feghouli gibi iki deneyimli kanat oyuncusu olan Fatih Terim, hem forma rekabeti hem de alternatifli bir kadro için Onyekuru'yu da istiyor.

Everton'ın kiralamaya sıcak baktığı 22 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusun alınabilmesi için ise yabancı kontenjanında yer açılması gerekiyor.

Fatih Terim, gelecek adına önemli bir hamle olarak alınan genç Nijeryalı Ozornwafor'un, Süper Lig'de bir takıma kiralanması gerektiğini yönetime bildirdi. Başta Kayserispor olmak üzere birkaç takımın daha istediği 20 yaşındaki stoper kiralanarak Onyekuru'ya yer açılacak.

Galatasaray mevcut kadrosuna 14 yabancı oyuncu bulunuyor. Süper Lig'de statü gereği ise kadroya en fazla 14 yabancı oyuncu kaydedilebiliyor.