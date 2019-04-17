G.Saray, Rodrigues için kiralama teklifi yapacak

Galatasaray'ın devre arasında 9 milyon euro bedelle Al-Ittihad'a sattığı Garry Rodrigues, Suudi Arabistan'a uyum sağlayamadı ve son derece mutsuz.

BENİ ALIN MESAJI GÖNDERDİ

Sarı-kırmızılı takıma dönmek istediğini ifade eden deneyimli kanat oyuncusu için Fatih Terim'in de onay verdiği belirtiliyor. Sinan Gümüş, kesin olarak takımdan ayrılacak, Onyekuru'nun yeniden kiralanmasının ise oldukça zor görünüyor. Kanat transferine ihtiyacı olan Galatasaray da Rodrigues'i Ndiaye gibi kiralamayı planlıyor.

AliIttihad'dan yıllık 3.8 milyon euro kazanan 28 yaşındaki oyuncu ayrılmak istediğini bildirdi. Suudi ekibi de performansından memnun olmadığı Rodrigues'in maaşından kurtulmak için transfere sıcak bakıyor.

Galatasaray'ın ilk etapta planı, Ndiaye'de olduğu gibi Rodrigues'i de bedavaya kiralamak. Ancak Suudiler teklifi kabul etmezse, belli bir miltarda kiralama bedeli ödenecek.