G.Saray, Rodrigues'in fiyatını belirledi

Galatasaray'da hem asist hem de golleriyle dikkat çeken Rodrigues'in yaz döneminde 20 milyon eurodan daha az bir rakama satılmaması kararı alındı.

20 MİLYON EURO

Geçtiğimiz ay Ndiaye’yi 16 milyon euroya Stoke City'e satan sarı-kırmızılı ekip, yine Premier Lig ekiplerinden Newcastle United ile beraber İspanya’dan Sevilla, Fransa'dan Lyon ve İtalyan ekibi Fiorentina'nın talip olduğu 27 yaşındaki futbolcudan çok ciddi bir gelir bekliyor.

Önceki gün Türk Telekom'daki maça temsilcilerini gönderen bu ekiplerin Galatasaray’ın kapısını çalması beklenirken. Cimbom, 3.5 milyon euroya takıma kazandırdığı futbolcudan 20 milyon euro gelir hedefliyor.

Galatasaray, PAOK ile anlaşması gereği, elde edilecek kazancın yüzde 20’sini Yunan ekibine verecek.

TERİM'LE KENDİNİ BULDU

Galatasaray’da Garry Rodrigues’in bu noktaya gelmesinde şüphesiz teknik direktör Fatih Terim’in rolü çok büyük. Sarı-kırmızılı takımın başına geçer geçmez Tudor döneminde parlayamayan Rodrigues'i ön plana çıkaran Terim, önem sıralamasında bu futbolcuyu ilk sıraya koymuştu.

Rodrigues, Tudor döneminde görev bulduğu 1003 dakikada 1 gol 3 asist yaptı ama Terim’in gelişiyle birlikte resmen coştu. Fatih Hoca yönetiminde 7 lig maçına çıkan Rodrigues, 573 dakikada 4 gol, 6 asistlik bir performans sergiledi.