G.Saray-Schalke maçı öncesi sakatlık durumu

Galatasaray, yarın (24 Ekim) saat 22.00'de Şampiyonlar Ligi D grubu üçüncü maçında sahasında Schalke 04'le karşılaşacak. İki takımda da önemli eksikler bulunuyor.

SERDAR'IN DURUMU KRİTİK

Temsilcimiz Galatasaray'ın son günlerdeki en büyük derdi sakat futbolcular. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı dolayısıyla Emre Akbaba'nın yanı sıra Onyekuru, Feghouli ve Fernando forma giyemeyecek.

Son Bursaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Serdar Aziz'in de oynaması zor görünüyor.

SCHALKE'DE 2 İSİM YOK

Alman ekibinin en büyük eksiği ise kaleci Ralf Fahrmann. Schalke'nin İstanbul kafilesinde yer almayan Ralf Fahrmann'ın yanı sıra Naldo da formasından uzak kalacak.