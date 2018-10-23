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G.Saray-Schalke maçı öncesi sakatlık durumu

Galatasaray'ın kritik Schalke 04 maçı öncesi Alman ekibinde kaleci Ralf Fahrmann ve Naldo forma giyemeyecek. Temsilcimizde ise Serdar'ın durumu belirsiz.

G.Saray-Schalke maçı öncesi sakatlık durumu
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Galatasaray, yarın (24 Ekim) saat 22.00'de Şampiyonlar Ligi D grubu üçüncü maçında sahasında Schalke 04'le karşılaşacak. İki takımda da önemli eksikler bulunuyor.

SERDAR'IN DURUMU KRİTİK

Temsilcimiz Galatasaray'ın son günlerdeki en büyük derdi sakat futbolcular. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı dolayısıyla Emre Akbaba'nın yanı sıra Onyekuru, Feghouli ve Fernando forma giyemeyecek. 

Son Bursaspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Serdar Aziz'in de oynaması zor görünüyor. 

SCHALKE'DE 2 İSİM YOK

Alman ekibinin en büyük eksiği ise kaleci Ralf Fahrmann. Schalke'nin İstanbul kafilesinde yer almayan Ralf Fahrmann'ın yanı sıra Naldo da formasından uzak kalacak.

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