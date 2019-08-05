Galatasaray'ı haftalardır peşinden koşturan yıldız golcünün transferinde artık sona doğru yaklaşılıyor. Oyuncuyla her konuda anlaşan sarı-kırmızılı yönetim, Monaco'yu da ikna ederse bu transferde mutlu sona ulaşacak.

Menajer Ahmet Bulut'un da devreye girdiği bu transferi taraftarların çok istediği biliniyor. Oyuncunun sosyal medya hesaplarını ablukaya alan Galatasaray taraftarları, Falcao için adeta bir seferberlik başlatmış durumda.

TARAFTAR ADINI SAYIKLADI

Öte yandan ameliyata giren bir Galatasaray taraftarının narkozun etkisiyle Falcao'nun adını sayıkladığı video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yıldız oyuncu dabu videoyu beğenerek taraftarların sevgisini karşılıksız bırakmadı.

G.Saray taraftarı narkozun etkisiyle Falcao'yu sayıkladı - İZLE