G.Saray taraftarından Afrin pankartları

Süper Lig'in 19. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Osmanlıspor maçında sarı-kırmızılı taraftarlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı ve askerleri unutmadı.

SİZ BİZİ ÇANAKKALE'DEN İYİ TANIRSINIZ

Taraftarlar, 'Siz bizi Çanakkale'den iyi tanırsınız', 'Zeytindalı Harekatı Onurumuzdur', 'Yedi düvel değil miydi karşımızda duran? Tanıdık geldi şimdi arkamızdan vuran', 'Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır', 'Bin yıl önce birleşti bedenler, ayırmaya hanginizin gücü yeter?' pankartları açarak desteklerini gösterdi.

Galatasaraylı taraftarlar ayrıca teröre lanet sloganları da attı.