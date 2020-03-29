G.Saray tecrübeli isimleriyle sözleşme yenileyecek

Koronavirüs salgını nedeniyle liglere verilen aranın ardından, Galatasaray kadro yapılanması için çalışmalarına kaldığı yerden devam edecek.

Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların, kendilerine görev verildiğinde yerine en iyi şekilde getiren tecrübeli isimlerle yeni sözleşmeler yapmak istediği öğrenildi.

Bu isimlerin başında Ryan Donk, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Adem Büyük geliyor.

MAAŞLAR TÜRK LİRASI OLACAK

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Donk'un, yıllık 1 milyon 850 bin Euro garanti ücreti düşürülecek ve teklif 1+1 yıllık olacak.

Sözleşmesi gelecek yıl sona erecek olan Emre Akbaba'nın, 1 milyon 750 bin Euro olan yıllık ücreti ise ciddi oranda geriye çekilecek ve Türk Lirası'na çevrilecek.

Galatasaray ile 1 yıl daha mukavelesi bulunan Adem Büyük'ün, seneye 4 milyon TL olması gereken maaşında da kesik yapılacak ve süresi 1+1 yıl daha uzatılacak.

1 yıl sözleşmesi kalan bir diğer isim ise Ömer Bayram. Tecrübeli oyuncunun yıllık 400 bin Euro olan maaşı da Türk Lirası'na çevrilecek ve yeni mukavele 2 veya 3 yıllık olacak.