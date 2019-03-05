G.Saray Telles'in satışından 21 milyon TL kazanacak

La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, Porto forması giyen Galatasaray'ın eski sol beki Alex Telles transferini bitirmek için ısrarcı.

İspanyol AS gazetesinin haberine göre Atletico Madrid, Alex Telles için sezon sonunda Porto'ya 40 milyon euro teklifte bulunacak.

TELLES, ATLETİCO'NUN HEDEFİNDE

Atletico Madrid'de Lucas Hernandez'in sezon sonunda Bayern Münih'e gitmesi bekleniyor. Diğer sol bek Filipe Luis'in de sözleşmesi sona eriyor ve uzatılması düşünülmüyor. İspanyol ekibi, devre arasında da Jonny'i Wolves'a satmıştı. Atletico'nun sol bek transfer listesinin ilk sırasına Alex Telles'i alması, Galatasaray'ı da heyecanlandırıyor.

GALATASARAY PAY ALACAK

Alex Telles'i 6,5 milyon euroya Porto'ya satan Galatasaray, yıldız ismin satışından pay alacak. İki kulüp arasındaki anlaşmaya göre Galatasaray, Telles'in satışından elde edilecek karın %10'unu sahip olacak.

Porto, Galatasaray'dan 6.5 milyon euroya aldığı Telles'i 40 milyon euroya Atletico Madrid'e satarsa, 33.5 milyon euro kar elde etmiş olacak. Anlaşma gereği bu kârın yüzde 10'u Galatasaray'ın olacak. Bu durumda sarı-kırmızılı takımın kasasına 3.5 milyon euro (21 milyon TL) girecek.