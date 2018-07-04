G.Saray, TOFAŞ ve Telekom'un rakipleri belli oluyor

1 3 büyüklerin kombine fiyatları Süper Lig'de yeni sezon öncesi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş taraftarları takımlarının kombinelerine yoğun ilgi gösteriyor.

2 Guti Beşiktaş'a döndü Bir dönem Beşiktaş'ta oynayan Guti, Şenol Güneş'in yardımcısı olarak siyah-beyazlı ekibe döndüğünü açıkladı.

3 Real Madrid Mbappe için 272 milyon euro ödeyecek Real Madrid, takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ronaldo'nun yerine PSG'nin genç yıldızı Mbappe'yi transfer edecek.

4 Abidal'e yasa dışı yollardan karaciğer Barcelona eski başkanı Rosell'in, kara para aklama nedeniyle mahkemesi sürerken, hakkında bir dava daha açıldı. Rosell'in, Abidal'e nakledilen karaciğeri yasa dışı yollardan temin ettiği ortaya çıktı.

5 İngilizlerin çeyrek final kutlaması İngiltere'nin penaltı atışları sonrasında Kolombiya'yı eleyerek çeyrek finale çıkması sonrası İngilizler çılgınca eğlendi.

6 Galatasaray'da yeni sözleşme dönemi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yeni yapılacak transferlerde oyuncuların ev kirası, uçak biletleri, özel araç ve diğer masraflarının karşılanmayacağını ifade etti.

7 Wilshere Fenerbahçe'ye imza atacak Fenerbahçe'nin geçen hafta İstanbul'a getirdiği Wilshere'in transferi an meselesi. Cuma gününe kadar imza atması beklenen İngiliz futbolcu yıllık 4 milyon euro kazanacak.

8 Fatih Terim Rodrigues'i bırakmıyor Galatasaray'da transferin en gözde ismi olan Rodrigues'in satışına Fatih Terim'den onay çıkmadı. Tecrübeli hoca gelen teklifleri yeterli bulmadı.

9 Kolombiyalı Mojica'dan Bilica taktiği İngiltere'nin Kolombiya karşısında Kane'in penaltı golüyle öne geçtiği maçta Mojica'nın penaltı noktasındaki çimleri kazıması gündem oldu.