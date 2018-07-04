G.Saray, TOFAŞ ve Telekom'un rakipleri belli oluyor

İspanya'nın Barselona kentinde TSİ 15.15'te başlayacak kura çekimine, Türkiye'den Galatasaray, TOFAŞ ve Türk Telekom katılacak.
ULEB Avrupa Kupası'nda gerçekleştirilecek kura çekimi öncesi torbalar şu şekilde:
1. torba: Lokomotiv Kuban (Rusya), Kızılyıldız MTS (Sırbistan), Unicaja Malaga, Valencia (İspanya)
2. torba: Galatasaray (Türkiye), UNICS Kazan, Zenit (Rusya), Cedevita (Hırvatistan)
3. torba: Dolomiti Energia Trento, FIAT Torino, Germani Brescia Leonessa (İtalya), ALBA Berlin (Almanya)
4. torba: TOFAŞ, Türk Telekom (Türkiye), Rytas (Litvanya), Ratiopharm Ulm (Almanya)
5. torba: Limoges CSP (Fransa), MoraBanc Andorra (İspanya), Fraport Skyliners (Almanya), Partizan NIS (Sırbistan)
6. torba: Mornar Bar (Karadağ), Asseco Gdynia (Polonya), ASVEL, Monaco (Fransa)
TURNUVA FORMATI
ULEB Avrupa Kupası 2018-2019 sezonunda 24 takım, 6'şarlı 4 grupta mücadele edecek. Ekim ayında başlayacak ilk grup aşaması sonunda ilk 4'e giren takımlar, Top 16 turuna yükselecek.
Dörderli 4 grupta oynanacak Top 16 turu maçlarında ilk 2 sırayı alan ekipler, adlarını çeyrek finale yazdıracak. Çeyrek final, yarı final ve final serileri, 3 maç üzerinden yapılacak. ULEB Avrupa Kupası şampiyonu, bir sonraki sezon THY Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanacak.