G.Saray-Trabzonspor maçında oynayamayacak isimler

Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'u sahasında 4-1 yenerek çıkışını sürdüren Trabzonspor, Galatasaray maçı öncesi milli arada sakatlığı bulunan bazı oyuncularına kavuşacak.

ABDÜLKADİR'DE SORUN YOK

Ümit Milli Takım'ın İsveç'le oynadığı hazırlık maçında, arka adalesinden geçirdiği sakatlık sebebiyle aday kadrodan çıkartılan Abdülkadir'in durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

Abdülkadir'in 2-3 günlük dinlenme sürecenin ardından takımla çalışmalara tekrar başlayabileceği ve Galatasaray'a karşı forma giyebileceği belirtildi.

Öte yandan Fabian Castillo, Filip Novak ve Kamil Ahmet'in milli aradan sonra hazır hale geleceği öğrenildi.

4 SAKAT VAR

Bordo-mavililerde cezalı Onazi ve sakatlıkları bulunan Esteban Alvarado, Jan Durica, Mustafa Akbaş ve Matus Bero'nun kritik maçta oynayamayacakları ifade edildi.

FERNANDO CEZALI

Galatasaray'da ise orta saha krizi yaşanıyor. Fenerbahçe derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Fernando Trabzonspor maçında sahadaki yerini alamayacak.

SELÇUK'UN DURUMU BELİRSİZ

A Milli Takım kampında sakatlanan Selçuk İnan'ın durumu ise belirsizliğini koruyor.

Galatasaray sağlık ekibinin, tecrübeli futbolcuyu karşılaşmaya yetiştirmek için yoğun çaba harcağı belirtildi.

Diğer taraftan takımla çalışmalara başlayan Eren Derdiyok ve Denayer'in bu maçta riske edilmeyeceği öğrenildi.