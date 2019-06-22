G.Saray transferleri temmuzda açıklayacak

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, 3 futbolcu ile anlaşmasına rağmen henüz resmi bir açıklama yapmadı.

ÖNCE BORÇSUZLUK KAĞITLARI ALINACAK

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Şener Özbayraklı ve Fulham'dan ayrılan Babel'in yanı sıra Jimmy Durmaz'la da anlaşan sarı-kırmızılı takım transferleri KAP'a bildirmedi.

Transfer dönemi başlamasına rağmen imzaların resmiyete dökülmemesi taraftarın kafalarını karıştırırken, bu durumun sebebi belli oldu.

HaberTürk gazetesinin haberine göre, UEFA'nın FFP uygulamasından ötürü önceliği mali hesaplara verecek olan sarı-kırmızılılar, sözleşmesi süren oyunculardan borçsuzluk kağıdı alacak.

Alınan borçsuzluk kağıdının UEFA'ya bildirilmesinden sonra transferler peş peşe duyurulacak. Galatasaray'ın oyuncularından borçsuzluk kağıtlarını ay sonuna kadar alacağı ve Jimmy, Babel, Şener transferlerini ise temmuzda Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildireceği öğrenildi.

Öte yandan sözleşmesinde zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Luyindama'nın bonservisi de 6 milyon euro karşılığında alınacak.