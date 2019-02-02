G.Saray transferlerinin 3'ünü Avrupa'da oynatabilecek

Devre arası transfer döneminde Mbaye Diagne, Kostas Mitroglou, Christian Luyindama, Marcao, Semih Kaya ve Emre Taşdemir'i kadrosuna katan Galatasaray'da 2 Şubat'ta UEFA'ya bildirilecek liste üzerinde çalışılıyor.

6 TRANSFERDEN 3'ÜNÜ YAZABİLECEK

Sezon başında bildirilen listeye en fazla 3 oyuncu ekleyebilecek olan Cimnbom, gelen 6 isimden 3'ünü Avrupa'da oynatamayacak.

14 Şubat'ta Benfica'yla ilk maçına çıkacak olan Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Fatih Terim, kadro mühendisliği konusunda ince eleyip sık dokuyor.

MARCAO VE LUYİNDAMA OYNAYACAK

Ozan ve Serdar'ın ayrılığının ardından Maicon'un da gözden çıkarılmasıyla savunmada eksilen Aslan'ın, yeni transfer edilen Marcao ve Luyindama'yı UEFA'ya bildirmesi bekleniyor.

FORVETTE DİAGNE'YE KARAR VERDİ

Son isim olarak Diagne ve Mitroglou arasında tercih yapması gerecek olan Terim'in, karasını Diagne'den yana kullandığı öğrenildi. Bu durumda ise yeni transfer Kostas Mitroglou, Avrupa maçlarında forma giyemeyecek.

Diğer 2 transfer Emre Taşdemir ve Semih Kaya da sadece Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarnda oynayabilecek.