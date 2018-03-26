G.Saray ve Beşiktaş Trezeguet'nin peşinde

Galatasaray yönetimi, Fatih Terim'in istediği Trezeguet lakaplı Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın transferi için girişimlere başladı. Belçika basını, oyuncuyla Beşiktaş'ın da ilgilendiğini yazdı.

BEŞİKTAŞ DA GALATASARAY DA İSTİYOR

Kasımpaşa'nın Anderlecht'ten bir yıllığına kiraladığı ve 2.5 milyon euro satın alma opsiyonunu elinde tuttuğu 23 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusu için sarı kırmızılı kulübün 5 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi.

Belçika medyası, Trezeguet için Galatasaray ile birlikte Beşiktaş'ın da istekli olduğunu ifade ederken, Kasımpaşa yönetiminin Mısırlı oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmak istediği de gelen bilgiler arasında.