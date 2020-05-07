G.Saray ve F.Bahçe, Kudus için karşı karşıya

Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe bir futbolcu için daha karşı karşıya geldi…

Nordsjaelland forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Mohammed Kudus için iki ezeli rakibin yarıştığı öğrenildi.

FATİH TERİM ONU ÇOK İSTİYOR

Cimbom'da Fatih Terim, yönetime verdiği raporda genç orta saha oyuncusunun kesinlikle alınmasını istedi. Bilindiği gibi Aslan gelecek sezon genç ağırlıklı transferler yapacak.

FENER İKİ YILDIR TAKİP EDİYOR

F.Bahçe ise Kudus'u iki yıldır takip ediyor. Comolli geçtiğimiz sezon bizzat Nordsjaelland'la Mohammed Kudus için görüşmüştü. Comolli ardından şehre giderek oyuncuyla da görüşüp yemek yemişti.

19 MAÇTA 9 GOLE İMZA ATTI

Kudus bu sezon Danimarka ekibiyle 19 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 9 gol atarken 1 de asist yaptı. Genç yıldız Mohammed Kudus'ün kulübüyle olan sözleşmesi önümüzdeki yıl bitiyor.