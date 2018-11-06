G.Saray ve F.Bahçe'de birçok isim PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray'dan Mustafa Cengiz, Fatih Terim, Hasan Şaş, Ndiaye, Donk, Rodrigues, Mariano, Abdurrahim Albayrak, Uğur Yıldız, Fahri Yılmaz, Eray Sözen, Hander Sümertaş PFDK'ya sevk edildi.
Fenerbahçe'den Soldado, Jailson ve kulüp görevlileri Bülent Ataş ile Ali Bozan, PFDK'ya sevk edildi.
KAVGAYA KARIŞANLAR PFDFK'LIK OLDU
Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği ve 2-2 sonuçlanan derbinin ardından yaşanan kavgaya karışan isimler PFDK'ya sevk edildi.
Jailson'un Belhanda'ya tokat atmasıyla başlayan olaylarda Ndiaye de Brezilyalı futbolcuya vurmuştu.
İki takımın oyuncularının birbirine girdiği kavganın ardından Fenerbahçe'den Jailson ve Soldado'nun yanı sıra kulüp görevlileri Bülent Ataş ve Ali Bozan, Galatasaray'dan ise Fatih Terim, Hasan Şaş, Ndiaye, Donk, Rodrigues, Mariano, kulüp görevlileri Uğur Yıldız, Fahri Yılmaz, Eray Sözen, Hander Sümertaş PFDK'ya sevk edildi.
Ayrıca derbi sonrası sportmenliğie aykırı açıklamalarından dolayı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile ikinci başkan Abdurrahim Albayrak da PFDK'ya sevk edildi.