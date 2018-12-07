G.Saray ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

Okul maçlarında VAR var

1 İngiliz basını Ozan Kabak'ı ManU'ya yazdı İngiliz basını, Manchester United'ın Galatasaray'da forma giyen genç stoper Ozan Kabak için 20 milyon Pound'u gözden çıkardığını yazdı.

2 Mustafa Cengiz'den Fikret Orman'a cevap Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Bugün katılmadılar, yarın katılırlar" diyen Fikret Orman'a, "Ortak bir nokta bulunmadığı sürece Kulüpler Birliği'ne katılmayacağız" şeklinde cevap verdi.

3 Fenerbahçe, Alper Boğuşlu'yla anlaştı Fenerbahçe, yeni kaleci antrenörünü buldu. Sarı-lacivertliler, bir dönem milli takımda da çalışan Alper Boğuşlu'yla anlaşmaya vardı.

4 Twitter'ın şampiyonu Galatasaray Twitter'ın açıkladığı 2018 verilerine göre, Türkiye bu sene Twitter'da en çok Galatasaray'ın resmi hesabıyla etkileşime geçti.

5 Galatasaray Demba Ba'yı transfer ediyor Galatasaray yönetimi, daha önce Beşiktaş ve Göztepe formaları giyen 33 yaşındaki golcü Demba Ba'yı 6 aylığına kiralamayı planlıyor.

6 Olympiakos Soldado'yu istiyor Yunanistan'da şampiyonluk mücadelesi veren Olympiakos'ta teknik direktör Pedro Martins, Soldado'yu transfer etmek istiyor.

7 Arsenalli oyuncuların uyuşturucu partisindeki görüntüleri Aralarında Mesut Özil'in de bulunduğu Arsenalli futbolcuların, sezon başında yaptıkları bir partide uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

8 Fatih Terim genç oyuncuları beğendi Fatih Terim, kupada oynanan Keçiörengücü maçında performansını beğendiği Atalay Babacan'a ligde de şans vermeyi düşünüyor.

9 Galatasaray, Mangala için teklif yapacak Savunmanın göbeğini güçlendirmeyi düşünen Galatasaray, Manchester City'de forma şansı bulamayan Eliaquim Mangala'yı transfer etmek istiyor.