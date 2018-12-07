G.Saray ve Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

Disiplin Sevkleri, Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinden duyuruldu.
İşte yapılan açıklama:
GALATASARAY
GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 05.12.2018 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
TRABZONSPOR
TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün 06.12.2018 tarihinde kulüp resmi sitesinden yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38/4. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü Başkanı AHMET ALİ AĞAOĞLU'nun 06.12.2018 tarihinde kulüp resmi sitesinden yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38/1. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.