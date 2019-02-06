G.Saray ve Trabzonspor'da kimler oynayamayacak

Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek.

Pazar günü oynanacak kritik karşılaşma öncesi her iki takımda da önemli eksikler bulunuyor.

Alanyaspor maçında gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düşen Fernando ve Sinan Gümüş Trabzonspor mücadelesinde oynayamayacak. Ayrıca sakatlıktan yeni çıkan Emre Akbaba'nın da forma giymesi beklenmiyor.

SOSA RİSKE EDİLMEYECEK

Konuk ekip Trabzonspor ise sakatlık belasıyla uğraşıyor...

Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Onazi, Pereira, Uğurcan ve Novak derbide forma giyemeyecek.

Beşiktaş maçında sakatlanan ve uzun süredir sahalardan uzak olan Sosa ise kadroda olsa bile büyük ihtimalle riske edilmeyecek.