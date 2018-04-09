G.Saray Warda'nın peşinde

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray yöneimi, PAOK forması giyen Amr Warda'yı gündemine aldı.
11 GOL 5 ASİST
Yunan ekibi, bu sezon Atromitos'a kiraladığı ve 11 gol-5 asistle harikalar yaratan Warda'nın bonservis bedelini 3 milyon euro olarak belirledi.
RODRİGUES'İN ALTERNATİFİ
PAOK'tan Garry Rodrigues'i transfer eden sarı-kırmızılılar, Rodrigues'in alternatifi olarak görülen Warda'yı sezon sonuna kadar takip edecek.
Warda'nın en şık hareketleri - İZLE
VALENCİA DA İSTİYOR
24 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusu ile Galatasaray'ın dışında İspanyol ekibi Valencia yakından ilgileniyor.