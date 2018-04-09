G.Saray Warda'nın peşinde

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray yöneimi, PAOK forması giyen Amr Warda'yı gündemine aldı.

11 GOL 5 ASİST

Yunan ekibi, bu sezon Atromitos'a kiraladığı ve 11 gol-5 asistle harikalar yaratan Warda'nın bonservis bedelini 3 milyon euro olarak belirledi.

RODRİGUES'İN ALTERNATİFİ

PAOK'tan Garry Rodrigues'i transfer eden sarı-kırmızılılar, Rodrigues'in alternatifi olarak görülen Warda'yı sezon sonuna kadar takip edecek.

Warda'nın en şık hareketleri - İZLE

VALENCİA DA İSTİYOR

24 yaşındaki Mısırlı kanat oyuncusu ile Galatasaray'ın dışında İspanyol ekibi Valencia yakından ilgileniyor.