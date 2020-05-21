G.Saray yabancı sayısının 8'e düşürülmesine karşı çıktı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, dün Kulüpler Birliği Vakfı ile bir toplantı yapmış ve liglerin 12 Haziran'da başlatılması konusunda 18 kulüple de anlaştıklarını açıklamıştı.

Toplantıda konuşulan konulardan birinin de yabancı sayısı olduğu ve Galatasaray dışındaki 17 kulübün sayının 8'e düşürülmesi konusunda görüş bildirdikleri öğrenildi.

Koronavirüs sebebiyle maddi olarak zor günler geçirdiklerini belirten kulüplerin, ekonomik olarak ayağa kalkmak için yerli isimlere yatırım yapma kararı aldıkları belirtildi.

"AVRUPA'DAKİ RAKİPLERLE BAŞ EDEMEYİZ"

Sarı-kırmızılı kulübü temsilen toplantıya katılan G.Saray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın ise bu öneriye sıcak bakmadıklarını belirterek, “Avrupa’daki rakiplerimizle baş edebilmemiz için mevcut uygulamanın devam etmesi gerek” yorumunda bulunduğu bildirildi.