G.Saray yönetimi Anıtkabir'i ziyaret etti

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve kulüp yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı heyet, Galatasaray Lisesinin kuruluşunun 150. yıl dönümünde Anıtkabir’i ziyaret etti.

CUMHURİYET EMİN ELLERDE

Kritik Beşiktaş derbisi öncesi Ata'nın huzuruna çıkan Özbek'in yanında eşi Mesude Özbek yer aldı.

Özbek, "Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önderimiz Atatürk'ü öncelikle ziyaret ettik. Atatürk'ün yetiştirdiği bir nesil olarak bize emanet ettiği Cumhuriyet emin ellerde. Onun vurgusunu yaptık." değerlendirmesinde bulundu.