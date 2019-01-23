Galatasaray'a Alan'dan kötü haber

Galatasaray'da Alan Carvalho transferi çıkmaza girdi...

Oyuncuyu İstanbul'a getirmek için Dubai'ye giden Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar, İstanbul'a elleri boş döndü.

MENAJERİNİN TALEPLERİ YILDIRDI

Menajer Özkan Doğan’ın talepleri nedeniyle transferi bitiremeyen sarı-kırmızılı yönetimin bundan sonra nasıl bir yol izleyeceği merak ediliyor.

PATO DA OLMADI

Ayrıca Dubai'de Pato'yla da görüşen Albayrak, Çin'de 10 milyon dolar kazanan golcü futbolcunun aynı ücrette ısrar etmesi üzerine bu transferi de gerçekleştiremedi.