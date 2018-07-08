G.Saray yönetiminden Ndiaye'ye: Ücretinde indirim yap

Galatasaray, N'Diaye'den vazgeçmek bilmiyor... Geçen sezonun devre arasında 16 milyon Euro'luk bir rakamla Stoke City'e satılan Senegalli futbolcu İngiliz ekibinin küme düşmesi üzerine takımdan ayrılmak istiyor. Galatasaray bu oyuncuyu kiralamak için çaba sarfederken yıllık aldığı 3.5 milyon Euro sorun oldu.

ÜCRETİNDE İNDİRİM İSTENDİ

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve Teknik Direktör Fatih Terim N'Diaye'nin kiralanması için yoğun çaba sarfederken yönetim N'Diaye'den yıllık alacağı ücretinde indirime gitmesini istedi.

ARAMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ

Yönetimin N'Diaye'ye, "Seni yeniden G.Saray'da görmeyi çok istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde kendini gösterebilirsin ama yıllık ücretinde indirime git" dediği gelen bilgiler arasında.

2 MİLYON 750 BİN EURO

Galatasaray'ın Senegalli futbolcuya yıllık 2 milyon 750 bin Euro teklif ettiği ve düşünmesi için süre verdiği ortaya çıktı. Bu transferde bu hafta yeni gelişmeler olması bekleniyor..