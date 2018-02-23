G.Saray'a Avrupa'dan men cezası gelebilir

Galatasaray Sportif AŞ'nin UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu tarafından incelenmesi tamamlandı.

1 YIL DAHA AVRUPA'DAN MEN TEHLİKESİ

İnceleme sonucunda G.Saray'ın taahhüt ettiği başa baş harcamalar konusunda kuralallara uyamadığı tespit edildi. Bu nedenle 2016'da verilen Avrupa'dan 1+1 yıl men cezasının ikinci bölümünün uygulanması için tavsiye kararı verildiği bildirildi.

Başkan Mustafa Cengiz'in ise bu gelişmeler sonrası kolları sıvayıp yeni bir ceza gelmemesi için çalışma başlattığı kaydedildi. Başkan'ın gerekli donelerin toplanması için hukukçulara talimat verdiği ve 9 Mart'ta bir heyetle birlikte Nyon'a giderek UEFA'ya savunma vereceği ifade edildi.