G.Saray'da 2 sakat futbolcudan iyi haber geldi

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'da 7 futbolcunun sakatlığı bulunuyor.

Bu hafta forma giyemeyecek olan bu isimden Serdar Aziz ve Eren Derdiyok, F.Bahçe derbisine kadar hazır hale getirilecek.

3 İSİM BELİRSİZ

Diğer taraftan Onyekuru, Feghouli ve Fernando'nun maça yetiştirilme ihtimali bulunuyor. Tedavilerine devam edilen bu 3 ismin derbide oynayıp oynamayacakları önümüzdeki hafta netlik kazanacak.

Emre Akbaba ve Nagatomo'nun durumları ise daha ciddi. Bu iki ismin ne zaman sahalarda döneceği henüz açıklanmadı.