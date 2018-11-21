G.Saray'da 4 isim takıma döndü

Bu sezon birçok futbolcusu sakatlanan sarı-kırmızılalara 4 oyuncudan iyi haber geldi. Cezalı ve sakat oyuncuların çokluğunda kadro kurmakta zorlanan Fatih Terim, 4 futbolcusunun dönüşüyle biraz olsun rahatladı.

4 AS FUTBOLCU TAKIMA DÖNDÜ

Serdar Aziz, Eren Derdiyok, Ozan Kabak ve Yuto Nagatomo, bugün gerçekleştirilen idmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Bu futbolcuların Konyaspor'a karşı oynayıp oynamayacakları maç saatinde belli olacak. Galatasaray Futbol Takımı, Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak maç için kampa girecek.

3 İSİM SAKAT 3 İSİM CEZALI

Galatasaray'da sakatlığı devam eden 3 isim var. Belhanda, Emre Akbaba ve Sinan Gümüş sezonun ilk yarısını kapattı. Öte yandan Fenerbahçe derbisinde çıkan olaylardan dolayı ceza alan Rodrigues 2, Ndiaye 4 ve Donk da 5 maç daha formasından uzak kalacak.