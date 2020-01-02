G.Saray'da 5 ayda 13 milyon euro çöpe gitti

Devre arasında genelde genç ve yetenekli futbolcuları takıma katmak isteyen Galatasaray’da gözden çıkarılan oyuncuların kiralama bedelliyle yıllık ücretleri el yaktı.

MALİYETLERİ G.SARAY'A AĞIR GELDİ

Süper Lig’in ilk yarısında son derece kötü performans ortaya koyan sarı kırmızılılarda Emre Mor, N’Zonzi, Seri, Andone gibi tecrübeli isimlerin sözleşmelerinin feshedilmesi gündeme gelirken, sadece bu 4 futbolcunun maliyetleri kulübe ağır bir fatura çıkardı.

SCOUT EKİBİ DEĞİŞSİN ÖNERİSİ SUNULDU

Zaten FFP kriterleri sebebiyle transferde rahat hareket edemeyen Galatasaray’ın sadece 5 ayda 13 milyon Euro civarında bir rakamı havaya saçması ağır eleştirileri beraberinde getirirken, kulüp içerisinde teknik heyet ve scout ekibinin değişmesi yönünde görüşlerin hakim olduğu bildirildi.

İşte Galatasaray’da gözden çıkarılan futbolcuların maliyetleri:

Emre Mor: 600 bin euro’ya kiralandı, 725 bin Euro’luk yıllık maaşı var

Nzonzi: 3,250 milyon Euro maaş

Seri: 1,5 milyon euro’ya kiralandı 2,8 milyon Euro maaş

Andone: 700 bin Euro’ya kiralandı 2,5 milyon Euro maaş

Toplam maliyet: 13 milyon euro