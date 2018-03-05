G.Saray'da Cenk Ergün'le yollar ayrıldı

Galatasaray Kulübü'nde Dursun Özbek'in başkanlığı döneminde sportif direktörlük yapan Cenk Ergün'ün görevine son verildi.
BAŞKAN İSTİFASINI İSTEMİŞTİ
Teknik direktör Igor Tudor'un görevine son verilmesi sonrası takımın başına Fatih Terim'in gelmesiyle ofisi Florya'dan stada taşınan Ergün'ün kulüp ile ilişkisi kesildi.
Mustafa Cengiz, Dursun Özbek'ten başkanlığı devraldığı zaman sarı-kırmızılı takımda çalışan profesyonellerin istifasını istemişti. İstifasını vermeyen Cenk Ergün'ün görevine son verildi.