Derbi öncesi sınırda olan futbolcular

Süper Lig'de averajla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 13. hafta maçında Cumartesi günü Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

FEGHOULİ VE FERNANDO YOK

Galatasaray'da iki önemli futbolcusundan yararlanamayacak.



Trabzonspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kart sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan 3 maç ceza alan Sofiane Feghouli, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir maçlarının ardından Aytemiz Alanyaspor müsabakasında da forma giyemeyecek.



Medipol Başakşehir maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Fernando Reges de maçın kadrosunda bulunmayacak.





MAİCON VE NDİAYE SINIRDA

Galatasaray'da Aytemiz Alanyaspor maçı öncesinde Maicon Roque ve Badou Ndiaye, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Daha önceki maçlarda üçer kez sarı kart gösterilen Maicon ve Ndiaye, Aytemiz Alanyaspor müsabakasında da kart görmeleri durumunda ligin 14. haftasındaki Beşiktaş derbisinde görev yapamayacak.





BEŞİKTAŞ'TA BABEL'İN 3 SARI KARTI VAR

Diğer taraftan Beşiktaş'ta ise Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi Ryan Babel sarı kart sınırında bulunuyor.

Hollandalı yıldız, Malatyaspor maçında sarı kart görmesi durumunda derbide forma giyemeyecek.