G.Saray'da Emre Akbaba sesleri

Bir yandan ligde şampiyonluk kovalayan, bir yandan Mayıs ayındaki kongreye hazırlanan Galatasaray, diğer taraftan transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

Başkanlık koltuğuna kim oturursa otursun, görevine devam etmesine kesin gözüyle bakılan teknik direktör Fatih Terim, Aytemiz Alanyaspor'un yıldızı Emre Akbaba'nın transfer edilmesini istedi.

Seçim sonrası yeni yönetime transfer listesi sunacak olan tecrübeli hocanın adayları da sürekli olarak güncelleniyor.

ALANYA-G.SARAY MAÇINDA DA ÇOK BEĞENDİ

Son maçta Galatasaray’a karşı gösterdiği performansa hayran kaldığı Aytemiz Alanyaspor’un yıldızı Emre Akbaba’yı listenin 1 numarasına koyan Terim, 25 yaşındaki futbolcuyu ne pahasına olursa olsun kadrosunda görmek istiyor.

12 GOL 8 ASİST

Bu sezon 28 lig maçında 12 gol 8 asistlik müthiş bir performans ortaya koyan orta saha oyuncusunun gelecek sezon G.Saray forması giymesi bekleniyor.

GALATASARAY FORMASIYLA POZ VERMİŞTİ

Sıkı bir Galatasaray taraftarı olan genç futbolcunun, sarı-kırmızılı formayla Türk Telekom Stadı'nın önünde çekildiği fotoğraf uzun süre konuşulmuştu.