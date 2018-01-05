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G.Saray'da Erman Kunter dönemi sona erdi

Galatasaray Odeabank'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından, Başantrenör Erman Kunter ile yollar ayrıldı.

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ULEB Avrupa Kupası E Grubu ilk maçında Darüşşafaka'ya 84-65 mağlup olan Galatasaray Odeabank'ta sular durulmuyor.

ÖNCE CAN TOPSAKAL GİTTİ

Sarı-kırmızılılarda bu sezon alınan kötü sonuçlar üzerine yaşanan bu mağlubiyet, basketbol şubesinden sorumlu yönetici Can Topsakal'ın şubedeki görevlerinden ayrılmasına neden olmuştu.

Sarı-kırmızılı yönetim, Topsakal'ın ardından Erman Kunter'in de görevine son verdi.

BAŞARILAR DİLERİZ

Sarı-kırmızılı kulüp, Erman Kunter'le yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle: "Galatasaray Odeabank Başantrenörü Sayın Erman Kunter ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Erman Kunter’e kulübümüze verdiği emeklerden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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