Galatasaray'ın forvet planı

Galatasaray'da transfer konusunda hareketli günler yaşanıyor.

Önceki gün Marcao ile Emre Taşdemir'i peş peşe açıklayan sarı-kırmızılılar taraftarın hasretle beklediği santrfor için de art arda müjdeler vermeyi hedefliyor.

İLK HEDEF ALAN

Brezilyalı Alan Carvalho ile her konuda anlaşan ancak resmî açıklama için Çin'deki son prosedürlerin tamamlanmasını bekleyen Galatasaray, bu arada bir santrforun daha işini bitirmeye yaklaştı.

TETTEH KİRALANACAK

Bir süredir takip edilen Benjamin Tetteh için Sparta Prag'ın kapısı çalındı. Daha önce Semih Kaya transferi sebebiyle iki kulübün arasında bir bağ bulunurken Çek kulübü, 21 yaşındaki futbolcuyu 12 milyon eurodan aşağıya bırakamayacaklarını bildirdi.

Galatasaray'ın teklifi ise "yarım dönem için 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyelim" şeklinde oldu. Satın alma opsiyonu konusunda da pazarlıklar sürerken, teknik heyet yöneticilere Tetteh'in tam aradıkları tipte bir oyuncu olduğunun altını çizdi.

B PLANI DEMBA BA VE BATSHUAYİ

Galatasaraylı idareciler eğer Tetteh'i kadroya katamazsa B planını devreye sokacak ve Demba Ba ya da Batshuayi'den birini Alan Carvalho'nun yanına getirecek. Tetteh bu sezon, Çek liginde 19 maçta 9 gol attı.