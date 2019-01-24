G.Saray'da hedef Babacar ve Defrel

Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor...

Alan Carvalho, Pato ve Tetteh transferinden sonuç alamayan Galatasaray'da iki yeni hedef ortaya çıktı.

İTALYA'YA UÇTU

Habertürk'ün haberine göre; sarı-kırmızılı takım, Serie A'dan 2 futbolcu için girişimlere başladı. Albayrak ile birlikte Dubai'den dönen Şükrü Hanedar'ın İstanbul'dan İtalya'ya uçtuğu öğrenildi.

Fenerbahçe'nin gündemine de gelen Senegalli futbolcu için kulübüyle görüşmeler başladı. Sezon başında Fiorentina'dan 9 milyon euroya transfer edilen futbolcu, Serie A'da 17 maçta 5 gol atarken 3 de asist yaptı. Galatasaray yönetimi oyuncuyu kısa süre içinde İstanbul'a getirmek için yoğun çaba sarf ediyor.

GREGOIRE DEFREL İÇİN İKNA TURU

Bonservisi Roma'da bulunan ancak kariyerini kiralık olarak Sampdoria'da sürdüren Gregoire Defrel için teklif yapıldı. Sampdoria'nın Southampton'dan Manolo Gabbiadini'yi transfer etmesinin ardından Defrel'in ocak ayında ayrılması gündeme geldi.

Cimbom, oyuncunun Sampdoria'dan ayrılıp takıma katılması için görüşmelerini sürdürüyor. Roma, Quagliarella ve Gabbiadini'nin ardından 3. forvet konumuna düşen oyuncunun forma şansı bulabileceği bir takıma gitmesini istiyor.

Bu sezon Serie A'da 19 maça çıkan ve 6 gol atan Defrel, tüm kulvarlarda 22 karşılaşmada 7 gol 1 asistle oynadı.