G.Saray'da hedef Felipe Caicedo

Ağustos ayından bu yana santrfor transferi yapmaya çalışan Galatasaray henüz resmî olarak bir golcüyü kadrosuna katamadı.

Pato ve Alan için Dubai’de görüşmeler yapan ve Türkiye’ye eli boş dönen Galatasaraylı yetkililerden Şükrü Hanedar akabinde İtalya’ya uçmuştu.

TEKLİF 3 MİLYON EURO

Hanedar’ın Çizme’de Lazio kulübüyle temasa geçtiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı takımın hedefindeki isim ise Felipe Caicedo. Teknik direktör Fatih Terim’in önceliğindeki golcüleri getirmeyi başaramayan sarı-kırmızılılar Lazio’nun 30 yaşındaki forveti için İtalyanlara 3 milyon avro teklif yaptı.

O DA GELMEK İSTİYOR

Daha önce Espanyol, L. Moskova, M. City gibi kulüplerde de forma giyen Caicedo, sol ayaklı ve mücadeleci özelliğiyle dikkat çekiyor.

Daha fazla süre almak için başka bir takıma gitmeyi isteyen Ekvadorlu forvetin Galatasaray’da oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.