G.Saray'da hedef Filipe Luis ve Konoplyanka

Sezon başına yaptığı flaş transferlerle damga vuran Galatasaray'da ocak ayı için takıma yeni katılacak isimler için çalışmalar sürüyor.

Hürriyet'in haberine göre; Galatasaray Kulübü, Yevhen Konolpyanka ve Filipe Luis’i almak üzere harekete geçti.

SOLU GÜÇLENDİRELİM

Ara transfer için start, başkan Dursun Özbek,sportif direktör Cenk Ergün ve teknik direktör Igor Tudor arasındaki görüşmelerden sonra verildi. Tudor, Özbek ve Ergün’e, “Sol tarafı güçlendirmeliyiz” dedi.

Yapılan değerlendirmelerden sonra iki futbolcunun transferi için görüş birliğine varıldı. İşte Konolpyanka ve Luis’in transferleri ile son durum...

TUDOR KONOPLYANKA'YI ÇOK İSTİYOR

Galatasaray’ın sol kanat hücumcusu olarak göz bebeği Konoplyanka sezon başında da kiralanmak istenmişti. Tudor bu konudaki onay “Ofansta her bölgede oynuyor” diye vermişti. Schalke’de bu sezon 1 gol 4 asist yapan Ukraynalı oyuncunun kendisi ve kulübüyle görüşmelere başladı.

Sarı kırmızılı kulüp, kiralamak ya da bonservisi ile birlikte transfer etmek üzere 2 ayrı formülü Alman kulübü Schal ile konuşarak Konoplyanka’yı ocak ayında İstanbul’a getirmek istiyor.

A.MADRİD, FİLİPE LUİS İÇİN 4.5 MİLYON EURO İSTEDİ

Galatasaray yönetimi, sol bek gözdesi Asamoah’ın transferini ocak ayında bitiremez ya da “Sezon sonu için” garanti alamazsa Filipe Luis'i kadrosuna katmayı planlıyor.

Brezilyalı savunmacı için görüşmeler başladı. Filipe Luis’in menajeri geçtiğimiz hafta İstanbul’a gelip Galatasaray yönetimiyle görüştü.

İspanyol ekibi, 2019 yılına kadar kontratı bulunan oyuncu için 4.5 milyon Euro bonservis talep etti.

32 yaşındaki oyuncu için istenen bu rakamı aşağı çekmek amacıyla temaslar sürdürülüyor. Galatasaraylı yöneticiler, bu kısa sürede bir netlik sağlamak amacında.