G.Saray'da hedef Moskova ve Beşiktaş'ı yenmek

Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden sonra TFF ile sorunlar yaşayan sarı-kırmızılı camia adeta kenetlendi. Taraftarlar-futbolcular ve yönetim, Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş'ı yenerek zor günleri geride bırakacaklarına inanıyor.

TAKIM GALİBİYET SÖZÜ VERDİ

Başkan Mustafa Cengiz, geçtiğimiz günlerde TFF'yi tüm kurullarıyla isitifaya davet ederken, hakemler Fırat Aydınus, Halis Özkahya ve Hüseyin Göçek'in de düdüklerini asmasını istedi. TFF-Galatasaray gerilimi yaşanan süreci başka bir boyuta taşırken, Fatih Terim oyuncularına sahaya odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş maçlarının önemine dikkat çeken Fatih Terim, "Kariyerim boyunca çok zor dönemlerden geçtim, hepsinden de alnımın akıyla çıkmasını bildim. Şartlar ne olursa olsun bizim önceliğimiz mücadele etmek. Bizim yaralarımızın açılmasını bekliyor ama inanıyorum ki, siz onları şaşırtacaksınız ve önümüzdeki maçlarda zafer bizim olacak" dedi.

Sarı-kırmızılı futbolcular da Fatih Terim'e Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş maçlarından galibiyetle ayrılacaklarına dair söz verdi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 5. hafta mücadelesinde Rusya'da Lokomotiv Moskova'yla, pazar akşamı ise ligde Beşiktaş'la deplasmanda karşılaşacak.