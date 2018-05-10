G.Saray'da hedef Xherdan Shaqiri

Bir taraftan Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray, diğer taraftan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Teknik direktör Fatih Terim, seçim sonrası başkanlık koltuğunda oturması durumunda istediği ilk transferi Mustafa Cengiz'e iletti.

Terim, Premier Lig'de küme düşen Stoke City'nin 26 yaşındaki yıldızı Xherdan Shaqiri'nin kiralanmasını istedi.

Yönetimin, orta sahada ve kanatlarda oynayabilen İsviçreli futbolcu için seçim sonrası girişimlere başlayacağı öğrenildi.

Sqahiri'nin en şık hareketleri - İZLE

TARZI VALBUENA'YA BENZİYOR

Şu an Avrupa'da top koşturan futbolcular arasında boyu en kısa isimlerden biri olan Shaqiri'nin oyun tarzı, Fenerbahçe'nin Fransız yıldızı Valbuena'ya da bir hayli benziyor. 1.69 boyundaki futbolcu, güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.